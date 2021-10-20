39 лет назад, 20 октября 1982 года, в «Лужниках» после матча «Спартак» — «Харлем» в результате давки погибли 66 человек. В 1992-м на стадионе в память о жертвах трагедии воздвигли мемориал. Об истории его создания в интервью «СЭ» рассказал архитектор Георгий Луначарский.

— Я не был на матче «Спартак» — «Харлем». Даже по телевизору не смотрел. О том, что случилось в тот день, узнал лишь в 1989-м, когда стал руководителем клуба болельщиков «Спартака». Затем в газетах появились первые публикации на эту тему. Изначально-то все замалчивалось. И у меня возникла идея установить... Нет, не монумент — хотя бы памятный знак или мемориальную доску. Но Владимир Алешин, генеральный директор «Лужников», был категорически против.

— Почему?

— Не хотел, чтобы на стадионе что-то напоминало о тех событиях. Даже маленькая табличка. Наверное, считал, что для него это будет как бельмо на глазу. Лучше забыть — и все! Как, собственно, и было при советской власти. Понимая, что Алешин уперся, я сделал ход конем.

— Это как?

— Обратился к Юрию Лужкову, с которым был немножко знаком — играл с ним в футбол за команду правительства Москвы. Как раз приближалась 10-летняя годовщина трагедии, и Юрий Михайлович дал добро.

— Что Алешин?

— Взял под козырек. Скрепя сердце. Не пойдет же он против мэра. Правда, я схитрил. Говорить Лужкову о монументе не рискнул. Боялся нарваться на отказ. Сформулировал уклончиво — дескать, планируем установить на стадионе что-то вроде памятного знака.

— А дальше?

— Отправился в Строгановку, нашел скульптора — Михаила Сковородина. Закипела работа над проектом. Подготовили полтора десятка вариантов. Но в каждом что-то смущало. Наконец меня осенило — нужен не знак, не барельеф, а памятник! В котором отразим все: и то, что произошло на матче «Спартак» — «Харлем», и трагедии на других стадионах мира. Во-первых, это масштабнее. Во-вторых, позволит быстрее преодолеть юридические препоны.

— Еще один ход конем.

— Можно и так сказать. Родился образ — скорбящая мать на фоне изломанных трибун и лестниц смотрит на ту часть монумента, где набиты фамилии погибших — 66 человек. Слева указаны города, пережившие подобные трагедии: Брюссель, Глазго, Афины, Шеффилд, Буэнос-Айрес, Лима, Каир... А внизу с четырех сторон надпись на русском, английском, испанском и арабском: «Погибшим на стадионах мира».

— Лужков-то вашу хитрость оценил?

— О, да! Как-то подошел к памятнику, внимательно осмотрел, произнес с усмешкой: «Обдурили, конечно. Но получилось хорошо!» Ему особенно понравилась вот эта надпись на четырех языках. Сразу обратил на нее внимание и Алешин. Успокоился — международный формат примирил Владимира Владимировича с мемориалом.

Полностью интервью с Георгием Луначарским читайте здесь.