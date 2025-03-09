Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции оценил игру команды в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).
— Как оцените отношение футболистов к сегодняшней игре, особенно к первому тайму?
— Возможно, отвечая на этот вопрос, я затрону сразу несколько тем. Мне сложно критиковать ребят — не могу упрекнуть их в каком-то неправильном отношении к делу. Те, кто немного разбирается в футболе, понимает, чего нам не хватало в первые 30 минут матча. Ребята молодцы, они вышли с большим желанием, но когда проигрываешь дуэли, когда не забираешь подборы, очень сложно действовать. Сложно передвинуть игру к воротам соперника. Считаю, это стало ключевым фактором — подборы и вторые мячи, которые нам никак не удавалось забирать. Могу лишь отдать должное команде соперника: они очень агрессивно сыграли в первые 30 минут. А мы должны были отвечать. По оставшейся части матча я скажу, что очень сильно горжусь командой. Уверен, если мы продолжим действовать в том же ключе, мы еще порадуемся.
— Не считаете, что было неверным опускать Маркиньоса на позицию левого защитника? Почему вы пришли к такому решению?
— Сейчас не самый подходящий момент, чтобы рассказывать о внутренних процессах и образе принятия решений. Решения всегда за мной. Я не видел никаких проблем в позиции Маркиньоса во втором тайме. Он проделал невероятный объем работы ради команды. Был очень полезен с точки зрения командных действий. Соперник ничего особенного с этого фланга не создал — были длинные передачи, которые мы забирали и начинали свои атаки. Потому мы даже поменяли Рябчука, поскольку надо было идти вперед, атаковать. а Олег был на карточке.
Красно-белые набрали 40 очков и удерживают третью строчку турнирной таблицы РПЛ. 16 марта «Спартак» на своем поле примет «Зенит», игра начнется в 19.45 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1