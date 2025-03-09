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Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции оценил игру команды в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

— Как оцените отношение футболистов к сегодняшней игре, особенно к первому тайму?

— Возможно, отвечая на этот вопрос, я затрону сразу несколько тем. Мне сложно критиковать ребят — не могу упрекнуть их в каком-то неправильном отношении к делу. Те, кто немного разбирается в футболе, понимает, чего нам не хватало в первые 30 минут матча. Ребята молодцы, они вышли с большим желанием, но когда проигрываешь дуэли, когда не забираешь подборы, очень сложно действовать. Сложно передвинуть игру к воротам соперника. Считаю, это стало ключевым фактором — подборы и вторые мячи, которые нам никак не удавалось забирать. Могу лишь отдать должное команде соперника: они очень агрессивно сыграли в первые 30 минут. А мы должны были отвечать. По оставшейся части матча я скажу, что очень сильно горжусь командой. Уверен, если мы продолжим действовать в том же ключе, мы еще порадуемся.

— Не считаете, что было неверным опускать Маркиньоса на позицию левого защитника? Почему вы пришли к такому решению?

— Сейчас не самый подходящий момент, чтобы рассказывать о внутренних процессах и образе принятия решений. Решения всегда за мной. Я не видел никаких проблем в позиции Маркиньоса во втором тайме. Он проделал невероятный объем работы ради команды. Был очень полезен с точки зрения командных действий. Соперник ничего особенного с этого фланга не создал — были длинные передачи, которые мы забирали и начинали свои атаки. Потому мы даже поменяли Рябчука, поскольку надо было идти вперед, атаковать. а Олег был на карточке.

Красно-белые набрали 40 очков и удерживают третью строчку турнирной таблицы РПЛ. 16 марта «Спартак» на своем поле примет «Зенит», игра начнется в 19.45 по московскому времени.

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Деян Станкович
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Александр Соболев
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Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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