Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции оценил игру команды в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

— Как оцените отношение футболистов к сегодняшней игре, особенно к первому тайму?

— Возможно, отвечая на этот вопрос, я затрону сразу несколько тем. Мне сложно критиковать ребят — не могу упрекнуть их в каком-то неправильном отношении к делу. Те, кто немного разбирается в футболе, понимает, чего нам не хватало в первые 30 минут матча. Ребята молодцы, они вышли с большим желанием, но когда проигрываешь дуэли, когда не забираешь подборы, очень сложно действовать. Сложно передвинуть игру к воротам соперника. Считаю, это стало ключевым фактором — подборы и вторые мячи, которые нам никак не удавалось забирать. Могу лишь отдать должное команде соперника: они очень агрессивно сыграли в первые 30 минут. А мы должны были отвечать. По оставшейся части матча я скажу, что очень сильно горжусь командой. Уверен, если мы продолжим действовать в том же ключе, мы еще порадуемся.

— Не считаете, что было неверным опускать Маркиньоса на позицию левого защитника? Почему вы пришли к такому решению?

— Сейчас не самый подходящий момент, чтобы рассказывать о внутренних процессах и образе принятия решений. Решения всегда за мной. Я не видел никаких проблем в позиции Маркиньоса во втором тайме. Он проделал невероятный объем работы ради команды. Был очень полезен с точки зрения командных действий. Соперник ничего особенного с этого фланга не создал — были длинные передачи, которые мы забирали и начинали свои атаки. Потому мы даже поменяли Рябчука, поскольку надо было идти вперед, атаковать. а Олег был на карточке.

Красно-белые набрали 40 очков и удерживают третью строчку турнирной таблицы РПЛ. 16 марта «Спартак» на своем поле примет «Зенит», игра начнется в 19.45 по московскому времени.