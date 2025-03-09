Павел Андреев занял шестое место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в полночь.

Шестое место занял футбольный агент Павел Андреев.

В 2024 году самый влиятельный агент отечественного футбола окончательно забрал под свой контроль всю систему подготовки кадров в «Спартаке». Осуществил прямую продажу футболиста из «Спартака» в «Зенит»: Александр Соболев стал первым таким трансфером со времен перехода в «Зенит» Артема Дзюбы в 2015-м. Перебрался в команду Сергея Семака из «Локомотива» и другой клиент Андреева — один из лучших российских футболистов 2024 года Максим Глушенков.

В конце года Андреев стал объектом критики со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В итоге провел с ним встречу, после которой чиновник прекратил нападки на футбол вообще и на агентов в частности.

Во многом из-за пересечения интересов с Андреевым свой пост покинул спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. Также имеет влияние на принятие решений по трансферам в «Локомотиве».