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Павел Андреев занял шестое место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Павел Андреев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в полночь.

Шестое место занял футбольный агент Павел Андреев.

В 2024 году самый влиятельный агент отечественного футбола окончательно забрал под свой контроль всю систему подготовки кадров в «Спартаке». Осуществил прямую продажу футболиста из «Спартака» в «Зенит»: Александр Соболев стал первым таким трансфером со времен перехода в «Зенит» Артема Дзюбы в 2015-м. Перебрался в команду Сергея Семака из «Локомотива» и другой клиент Андреева — один из лучших российских футболистов 2024 года Максим Глушенков.

В конце года Андреев стал объектом критики со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В итоге провел с ним встречу, после которой чиновник прекратил нападки на футбол вообще и на агентов в частности.

Во многом из-за пересечения интересов с Андреевым свой пост покинул спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. Также имеет влияние на принятие решений по трансферам в «Локомотиве».

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Андреев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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