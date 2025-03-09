Станкович: «Если бы увидел, что Барко бьет паненкой, у меня случился бы сердечный приступ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не видел, как полузащитник Эсекьель Барко исполнил пенальти «паненкой» в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».

— Как отреагировали на паненку Барко при исполнении пенальти?

— Если честно, я не видел момента — не смотрел пенальти. Возможно, если бы увидел, что он бьет паненкой, у меня случился бы сердечный приступ.

В воскресенье, 9 марта, «Спартак» на выезде уступил «Рубину» со счетом 1:2. После этого матча красно-белые с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре московская команда сыграет против «Зенита» в Москве. Матч пройдет 16 марта.