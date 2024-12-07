Детский тренер Дзюбы — об игре нападающего против «Зенита»: «На поле он был главным»

Детский тренер нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Александр Шупляков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры форварда в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Его за полем больше показывали, чем на поле. Но на поле он был главным. Он не актером был, очень волновался. Ему, конечно, сложно с таким соперником в плане физики. Молча порадуюсь за него, вот и все», — сказал Шупляков «СЭ».

«Акрон» обыграл «Зенит» в матче 18-го тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В составе команды из Тольятти Дзюба провел 11 игр во всех турнирах, забив три мяча и отдав три результативных передачи.

(Александр Абустин)