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«Зенит» интересуется полузащитником сборной Чили Гальдамесом

09:46
Пабло Гальдамес (справа). Фото Instagram
Пабло Гальдамес (справа). Фото Instagram
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«Зенит» интересуется полузащитником сборной Чили Пабло Гальдамесом, сообщает Centotrentuno.

По информации источника, приоритетом для 24-летнего футболиста является чемпионат Италии, однако у него нет предложений от итальянских клубов. Сообщается, что игрок рассмотрит предложение «Зенита», после чего примет решение по поводу своего будущего.

С 1 июля Гальдамес является свободным агентом, до этого он выступал за аргентинский «Велес Сарсфилд». В сезоне-2020/21 он провел 16 матчей за команду и забил 1 гол. Также Гальдамес принял участие в минувшем розыгрыше Кубка Америки, где дошел со сборной Чили до 1/4 финала.

Дополнительная информация:

https://www.centotrentuno.com/live-calcio-mercato-cagliari-olbia-serie-d/

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Иван Торопцев все материалы автора

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