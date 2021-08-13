«Зенит» интересуется полузащитником сборной Чили Гальдамесом

«Зенит» интересуется полузащитником сборной Чили Пабло Гальдамесом, сообщает Centotrentuno.

По информации источника, приоритетом для 24-летнего футболиста является чемпионат Италии, однако у него нет предложений от итальянских клубов. Сообщается, что игрок рассмотрит предложение «Зенита», после чего примет решение по поводу своего будущего.

С 1 июля Гальдамес является свободным агентом, до этого он выступал за аргентинский «Велес Сарсфилд». В сезоне-2020/21 он провел 16 матчей за команду и забил 1 гол. Также Гальдамес принял участие в минувшем розыгрыше Кубка Америки, где дошел со сборной Чили до 1/4 финала.