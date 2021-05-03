Депутат Лебедев: «После поражения от «Зенита» будем надеяться на осечку «Спартака»

Депутат Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев подвел итоги разгромного поражения от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Вчера победил сильнейший. «Зенит» на домашней арене при своих болельщиках играл за золотые медали. Мотивация была гораздо выше. Плюс подсознательно, наверное, сидело чувство реванша за то, что два года назад «Локомотив» именно у «Зенита» выиграл домашний матч и досрочно стал чемпионом.

Думаю, предьявить претензии игрокам «Локомотива» нельзя — «Зенит» был сильнее, залетело все, что могло залететь. Ни у всех команд бывает стопроцентный результат. Даже «Барселона», имея шансы подняться на первое место в чемпионате, проигрывает дома «Гранаде», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев высказался на тему борьбы за лигочемпионское место.

«Впереди у «Локомотива» три игры — практически все финальные. Финал Кубка с «Крыльями» и два тура, которые могут решить вопрос второй путевки в Лигу чемпионов. А вчерашний день уже прошел. В футболе все бывает. Математических раскладов много — и «Сочи» с «Рубином» на пятки наступают. Но главный соперник — «Спартак». Будем надеяться, что «Спартаку» не удастся набрать девять из девяти возможных очков и хотя бы одну осечку они допустят, а «Локомотив» возьмет свои очки. Тем интереснее будет концовка чемпионата — есть интрига, есть борьба», — добавил Лебедев.

(Константин Колмаков)