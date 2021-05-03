Агент Кайо опроверг информацию об уходе игрока из «Краснодара»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал «СЭ» информацию об уходе игрока из клуба. Ранее об этом сообщал Metaratings.

«Пока эта информация не соответствует действительности. Возможно, клуб скоро передумает, но на сегодняшний день, уверяю вас, что это не так. Недоволен ли им Гончаренко? Я не знаю. Пока у нас та информация, которую я вам сказал», — сказал Хеновес «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел за краснодарцев 32 матча во всех турнирах. Его контракт с «быками» действует до лета 2024 года.

(Данил Алешин)