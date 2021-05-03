Селихов сыграет за «Спартак» в РПЛ впервые за два года
15:52
«Спартак» объявил состав на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала». Ворота красно-белых займет Александр Селихов.
Отмечается, что для Селихова эта игра против туляков станет первой в РПЛ с 6 апреля 2019 года. Голкипер пропустил много матчей из-за травмы, и проиграл конкуренцию молодому Александру Максименко. Сам Максименко пропускает матч из-за дисквалификации.
Матч «Арсенал» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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