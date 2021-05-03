Селихов сыграет за «Спартак» в РПЛ впервые за два года

«Спартак» объявил состав на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала». Ворота красно-белых займет Александр Селихов.

Отмечается, что для Селихова эта игра против туляков станет первой в РПЛ с 6 апреля 2019 года. Голкипер пропустил много матчей из-за травмы, и проиграл конкуренцию молодому Александру Максименко. Сам Максименко пропускает матч из-за дисквалификации.

Сегодня Александр Селихов впервые сыграет за «Спартак» в РПЛ с 6 апреля 2019-го. Удачи, Селя! ??#АрсеналСпартак ? pic.twitter.com/dQIHmr5sW4 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 3, 2021

Матч «Арсенал» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени.