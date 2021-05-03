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Селихов сыграет за «Спартак» в РПЛ впервые за два года

15:52
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» объявил состав на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала». Ворота красно-белых займет Александр Селихов.

Отмечается, что для Селихова эта игра против туляков станет первой в РПЛ с 6 апреля 2019 года. Голкипер пропустил много матчей из-за травмы, и проиграл конкуренцию молодому Александру Максименко. Сам Максименко пропускает матч из-за дисквалификации.

Матч «Арсенал» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени.

Арсенал Т — Спартак

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