Карпин ответил на вопрос о возвращении Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос «СЭ» о возвращении нападающего Константина Тюкавина.

— Представляете, как внедрять Тюкавина в команду? Может ли он играть с Сергеевым или все-таки будет один нападающий?

— Какие-то моменты могут и вдвоем. Против «Пари НН», например, играл Маухуб с Сергеевым определенное количество минут. Как вариант, — сказал Карпин «СЭ» на открытии детской футбольной школы «Динамо» Новая Рига.

Тюкавин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова». В сезоне-2024/25 футболист провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

23-летний Тюкавин выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В конце мая клуб продлил контракт с игроком до 2030 года.