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Карпин ответил на вопрос о возвращении Тюкавина

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос «СЭ» о возвращении нападающего Константина Тюкавина.

— Представляете, как внедрять Тюкавина в команду? Может ли он играть с Сергеевым или все-таки будет один нападающий?

— Какие-то моменты могут и вдвоем. Против «Пари НН», например, играл Маухуб с Сергеевым определенное количество минут. Как вариант, — сказал Карпин «СЭ» на открытии детской футбольной школы «Динамо» Новая Рига.

Тюкавин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова». В сезоне-2024/25 футболист провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

23-летний Тюкавин выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В конце мая клуб продлил контракт с игроком до 2030 года.

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Валерий Карпин
Константин Тюкавин
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
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16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
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