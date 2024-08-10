Корнеев: «Пока трансфер Карраскаля в «Динамо» себя не оправдывает»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что полузащитник Хорхе Карраскаль играет за «Динамо» не так ярко, как в первые полгода за ЦСКА.

— Как будет выглядеть «треугольник» Динамо в центре поля в матче с «Зенитом»?

— Моя версия — Лаксальт, Фомин и Чавес.

— Значит, Лаксальт уже, по идее, набрал форму и готов сыграть против «Зенита» с первых минут?

— Допускаю, что да. Против «Зенита» «Динамо» необходим игрок, хорошо отбирающий мячи. Фомин и Чавес испытывают с этим проблемы.

— Получается, Карраскаль останется в запасе? Вообще, на ваш взгляд, его трансфер себя оправдал?

— Пока не оправдывает. Это все-таки не тот игрок, который влюбил всех нас в свою игру за первые полгода выступлений в ЦСКА, — сказал Корнеев «СЭ».

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