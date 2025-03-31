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Фанаты «Спартака» частично отменили бойкот матчей команды

Алина Савинова
Болельщики «Спартака»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фанатская группировка «Фратрия», поддерживающая «Спартак», сделала заявление по поводу бойкота матчей красно-белых из-за паспорта болельщика.

«Фратрия» призвала фанатов вернуться на игры московской команды в Кубке и Суперкубке России. При этом болельщики намерены продолжать бойкотировать матчи РПЛ и финал Кубка страны, где требуется Fan ID.

«В начале 2022 года нами было принято трудное, но, как казалось на тот момент, верное решение. Спустя три года мы можем констатировать, что ожидаемого эффекта оно не дало и нам необходимо иначе выражать свою позицию по поводу Fan ID. Десятилетиями мы поддерживали «Спартак», и нашими усилиями ковалась слава спартаковского движения. Призываем с сегодняшнего дня вернуться на игры основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика. На финальный матч Кубка и матчи РПЛ бойкот сохраняется. Мы уважаем позицию коллективов, не подписавших данное заявление, но ради поддержки команды и жизни трибуны не видим иного решения для себя», — говорится в заявлении фанатской группировки.

Ближайший домашний матч в РПЛ «Спартак» проведет 11 апреля против махачкалинского «Динамо». 15 апреля красно-белые на своем поле примут «Урал» в рамках FONBET Кубка России.

После 22 туров чемпионата страны московская команда с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» отстает на 2 балла от идущего на второй позиции «Зенита» и на 5 очков — от лидирующего «Краснодара».

Источник: https://t.me/fratria2005/25434
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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