Макаров: «Я в «Динамо», у меня контракт с клубом. И я 100% остаюсь здесь до следующего года»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, что продолжит играть за московский клуб в сезоне-2025/26.

«Я в «Динамо», у меня контракт с клубом. И я 100% остаюсь здесь до следующего года. Так что сейчас концентрация только на «Динамо», на тренировках и игре за клуб. Собираюсь с новым тренером доказывать свое место на поле, играть, получать больше игрового времени и так же помогать «Динамо» стать чемпионом», — цитируют 27-летнего Макарова «Известия».

В сезоне-2024/25 Макаров в 20 матчах забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.