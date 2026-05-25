Мацуев поддержал возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Кинематографически красиво!»

Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Возвращение Дзюбы в «Спартак»? Кинематографически это красиво! Я думаю, что Артем — невероятный мотиватор в раздевалке и может сплотить коллектив. Понятно, что все матчи по 90 минут он не проведет. При этом он забивал достаточно в последних сезонах. Решать надо тренеру. Но если бы я был режиссером кино, я бы обязательно это сделал. Это очень красивая история. Дзюба не слабее Ливая Гарсии в данный момент? Согласен полностью. Поэтому почему нет? Я очень уважаю Артема», — сказал Мацуев «СЭ».

23 мая 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года.