Глушаков: «У меня нет пиарщиков, все делаю сам»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал «СЭ», что свои соцсети он ведет сам, без привлечения пиарщиков.

— Активность в соцсетях? Делаю публикации в своих социальных сетях, никакой повышенной активности в последнее время нет. Когда есть свободное время, то публикую туда что-то.