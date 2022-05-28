«Химки» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор ответного стыкового матча

«Химки» победили «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче и сохранили место в Тинькофф РПЛ.

Встреча, которая проходила в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

У победителей мячи забили Денис Глушаков, Резиуан Мирзов и Александр Долгов. Мирзов также не реализовал пенальти на 88-й минуте.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.