Глушаков пока не собирается завершать карьеру

Капитан «Химок» Денис Глушаков заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

— Я играю в футбол и получаю удовольствие. Еще не наигрался в футбол. То, что сейчас нас отстранили от еврокубков, надо все равно продолжать получать удовольствие от футбола, а потом, когда я наиграюсь, я скажу, что уже все.

— Какая позиция по отстранению?

— Как и у все, это плохо.

— Были предложения от других клубов РПЛ?

— Я не жду ничего. Так устал в этом сезоне. Не ищем легких путей. Давным-давно должны были остаться в премьер-лиге, в последнем туре обыграли «Спартак». «Нижний Новгород» обыгрывает «Зенит». Как-то они совпали в последнем туре.

— Не видите в этом ничего подозрительного?

— Не знаю, ничего подозрительного не вижу.

«Уфу» отпустили дома, в первом туре потеряли много очков, много ничьих. Говорил ребятам, что будем браться за голову в последних турах, что потеряли эти очки. Их не будет хватать. Так и получилось. В стыках до последних матчей все отдыхают, а мы нет. Главное, что остались, дальше с высоко поднятой головой. Двигаемся дальше, дальше чемпионат, отпуск.

После зимы было очень тяжело. У нас был самый тяжелый календарь. Зимой нас хоронили, но мы победили ЦСКА и «Спартак». Вовремя собрались, взяли необходимые очки.

Что будет в следующем сезоне? Не знаю, что будет завтра.

— Почему «Химки» заиграл весной?

— Поменялся тренерский штаб, возникли новые эмоции. Чуть-чуть поменяли методику и стиль игры. По-другому начал работать, удача повернулась к нам стороной.