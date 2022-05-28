Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:11

Глушаков пока не собирается завершать карьеру

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Капитан «Химок» Денис Глушаков заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

— Я играю в футбол и получаю удовольствие. Еще не наигрался в футбол. То, что сейчас нас отстранили от еврокубков, надо все равно продолжать получать удовольствие от футбола, а потом, когда я наиграюсь, я скажу, что уже все.

— Какая позиция по отстранению?

— Как и у все, это плохо.

— Были предложения от других клубов РПЛ?

— Я не жду ничего. Так устал в этом сезоне. Не ищем легких путей. Давным-давно должны были остаться в премьер-лиге, в последнем туре обыграли «Спартак». «Нижний Новгород» обыгрывает «Зенит». Как-то они совпали в последнем туре.

— Не видите в этом ничего подозрительного?

— Не знаю, ничего подозрительного не вижу.

«Уфу» отпустили дома, в первом туре потеряли много очков, много ничьих. Говорил ребятам, что будем браться за голову в последних турах, что потеряли эти очки. Их не будет хватать. Так и получилось. В стыках до последних матчей все отдыхают, а мы нет. Главное, что остались, дальше с высоко поднятой головой. Двигаемся дальше, дальше чемпионат, отпуск.

После зимы было очень тяжело. У нас был самый тяжелый календарь. Зимой нас хоронили, но мы победили ЦСКА и «Спартак». Вовремя собрались, взяли необходимые очки.

Что будет в следующем сезоне? Не знаю, что будет завтра.

— Почему «Химки» заиграл весной?

— Поменялся тренерский штаб, возникли новые эмоции. Чуть-чуть поменяли методику и стиль игры. По-другому начал работать, удача повернулась к нам стороной.

Денис Глушаков
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Тренер «СКА-Хабаровска» заявил, что его команда сделала все возможное для выхода в РПЛ
Глушаков: «Я фамилию всегда показываю, я ей горжусь»
Полузащитник «СКА-Хабаровск»: «Все ноют, что в Хабаровск тяжело лететь. А нам легко туда-сюда мотаться?»
Нападающий «СКА-Хабаровск» рассказал, что у него не было реваншистских настроений в матче с «Химками»
Нападающий «СКА-Хабаровск»: «Год шли к этому, жили премьер-лигой и так случилось, что не сумели порадовать болельщиков»
Нападающий «Химок» Садыгов поделился эмоциями после победы в ответном стыковом матче над «СКА-Хабаровск»
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
Тренер «СКА-Хабаровска» заявил, что его команда сделала все возможное для выхода в РПЛ
«Химки» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор ответного стыкового матча
«Уфа» — «Оренбург»: видео голов
Глушаков: «У меня нет пиарщиков, все делаю сам»
Полузащитник «Химок» назвал основную мотивацию сохранить прописку в РПЛ
Глушаков: «Я фамилию всегда показываю, я ей горжусь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Химок» назвал основную мотивацию сохранить прописку в РПЛ

Глушаков: «У меня нет пиарщиков, все делаю сам»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости