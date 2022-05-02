Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала судейство арбитра Виталия Мешкова в матчах с участием московского клуба.

«Очень показательный матч с участием Мешкова. Игрок «Ахмата» попытался скосплеить Полоза, который картинно упал после контакта с Кофрие в нашей игре с «Ростовом», но в ворота ЦСКА пенальти не поставили. Хотя эпизоды идентичны и судья тот же самый. То ли у арбитров генетическая память с двухтысячных годов, когда ЦСКА судили по-особому, то ли особый — это сам Мешков», — приводит слова Салиховой Sport24.

Также супруга владельца «Спартака» считает, что судьям после матчей необходимо объяснять публике свои решения.

«И какой толк от ЭСК, если эта комиссия без обращений клубов ничего не разбирает и не объясняет? Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться — подробно и публично. Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА — другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями. Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей. Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», — отметила Салихова.

В матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:0) Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, после того как Яка Бийол коснулся ногой ноги игрока соперника и тот упал.

Подобный инцидент произошел в матче 26-го тура «Ростов» — «Спартак» (3:2). Мешков после вмешательства ВАР посмотрел видеозапись эпизода и наказал Максимилиано Кофрие 11-метровым ударом.