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Салихова — об арбитре Мешкове: «Интересно послушать, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА — другое»

Салихова высказалась о работе арбитра Виталия Мешкова
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала судейство арбитра Виталия Мешкова в матчах с участием московского клуба.

«Очень показательный матч с участием Мешкова. Игрок «Ахмата» попытался скосплеить Полоза, который картинно упал после контакта с Кофрие в нашей игре с «Ростовом», но в ворота ЦСКА пенальти не поставили. Хотя эпизоды идентичны и судья тот же самый. То ли у арбитров генетическая память с двухтысячных годов, когда ЦСКА судили по-особому, то ли особый — это сам Мешков», — приводит слова Салиховой Sport24.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ахмат» — ЦСКА и «Ростов» — «Спартак»: один арбитр, разные ВАР, разные решения. Почему не назначен пенальти в Грозном?

Также супруга владельца «Спартака» считает, что судьям после матчей необходимо объяснять публике свои решения.

«И какой толк от ЭСК, если эта комиссия без обращений клубов ничего не разбирает и не объясняет? Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться — подробно и публично. Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА — другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями. Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей. Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», — отметила Салихова.

В матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:0) Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, после того как Яка Бийол коснулся ногой ноги игрока соперника и тот упал.

Подобный инцидент произошел в матче 26-го тура «Ростов» — «Спартак» (3:2). Мешков после вмешательства ВАР посмотрел видеозапись эпизода и наказал Максимилиано Кофрие 11-метровым ударом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-02-interesno-poslushat-pochemu-protiv-spartaka-odno-resheniye-a-protiv-tsska-drugoye-salikhova-ob-arbitre-meshkove?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Зарема Салихова
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