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Сегодня, 06:56

Кузьмичев: «Конечно, Максименко в «Спартаке» нужен конкурент»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о поиске красно-белыми нового вратаря.

«Раз клуб так активен на вратарском рынке, значит он понял, что с Селиховым не по пути из-за его давних проблем со здоровьем. Конечно, Максименко нужен конкурент. Свинов ожиданий не оправдал, поэтому команде нужен второй голкипер, который не будет будоражить скамейку и сможет спокойно посидеть некоторое время на лавке», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

Александр Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». Он сыграл в 94 матчах, пропустил 110 мячей и 27 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил, что команде нужен второй опытный голкипер.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-spartaku-ne-po-puti-s-selikhovym-a-pik-luchshei-formy-gilerme-uzhe-pozadi-370252/
Александр Селихов
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Кузьмичев: «Сделка по Соболеву для «Зенита» будет непростая»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Зенит

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