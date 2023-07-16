Деменко считает, что «Зениту» нужно усилить центр обороны в связи с травмой бразильца Родригао

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что защитник сине-бело-голубых Родригао вернется в строй команды после травмы только осенью.

«Сейчас у «Зенита» вообще есть некоторые проблемы. Посмотрим, что будет в чемпионате. Опять же, судить по одной игре очень сложно, потому что еще идет подготовка. Потеря Родригао, возможный уход Малкома, Вендел не возвращается, Кузяев уехал. Получается, идет становление новой команды и Семаку ее придется как-то перестраивать. Здесь все зависит от ребят, которые сейчас заменят эти позиции, но это так легко не будет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Деменко.

Также он ответил на вопрос, нужно ли «Зениту» усиливать центр обороны.

«Я думаю, что нужно. Если бы сейчас Семака спросили, кто ему нужен, то, конечно, он бы сказал: у меня с одним футболистом непонятно что, этот может уйти. Мне кажется, для «Зенита» в этом проблемы нету. Руководство пойдет на это в связи с продажами», — добавил экс-футболист.

Ранее «СЭ» стало известно, что Родригао, который в конце мая этого года был прооперирован по поводу травмы приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей за петербургскую команду во всех турнирах и отметился одним голом.