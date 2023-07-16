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Сегодня, 19:26

Mozzartsport: «Зенит» имеет приоритетное право на покупку Эраковича

Виктория Кравченко
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Между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» есть соглашение, по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по защитнику команды Стахинье Эраковичу , и игрок достанется им, сообщает Mozzart Sport.

По данным источника, «Спартак» предложил 7 миллионов евро за защитника и 10 процентов от перепродажи. Сербский клуб готов отпустить игрока за 9 миллионов евро.

Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://www.mozzartsport.com/fudbal/vesti/detalji-zvezdinih-pregovora-sa-rusima-prva-ponuda-5000000-crveno-beli-trazili-9000000-i-15/456502
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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    4
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    5
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    6
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    7
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    8
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    9
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