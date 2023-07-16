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«Урал» по пенальти обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Урал» по пенальти обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче.

В основное время в составе самарского клуба забил нападающий Дмитрий Цыпченко (34-я минута), за уральскую команду голом отметился форвард Гильерме Шеттине (64-я).

В серии пенальти точнее оказались игроки «Урала» — 5:3.

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» — «Урал» — 1:1 (1:0), пенальти — 3:5

Голы: Цыпченко, 34 (1:0). Шеттине, 64 (1:1).

«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Бейл, Костанца, Ежов, Иванисеня, Цыпченко, Гарре, Карпицкий.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бегич, Кики, Кулаков, Юшин (Шеттине, 37), Егорычев, Мишкич, Аюпов, Каштанов.

16 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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