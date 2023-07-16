«Урал» по пенальти обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
«Урал» по пенальти обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче.
В основное время в составе самарского клуба забил нападающий Дмитрий Цыпченко (34-я минута), за уральскую команду голом отметился форвард Гильерме Шеттине (64-я).
В серии пенальти точнее оказались игроки «Урала» — 5:3.
Товарищеские матчи. Клубы
«Крылья Советов» — «Урал» — 1:1 (1:0), пенальти — 3:5
Голы: Цыпченко, 34 (1:0). Шеттине, 64 (1:1).
«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Бейл, Костанца, Ежов, Иванисеня, Цыпченко, Гарре, Карпицкий.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бегич, Кики, Кулаков, Юшин (Шеттине, 37), Егорычев, Мишкич, Аюпов, Каштанов.
16 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
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|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
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|- : -
|23.07
|20:00
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