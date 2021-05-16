Деменко считает, что «Рубин» испытывает проблемы в ответственных матчах
ывший игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил игру «Рубина» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:1).
«В том, что «Рубин» потерял очки с «Ротором», в какой-то степени, наверное, сыграла роль уверенность казанцев в успехе, либо ответственность, — цитирует Деменко «Газета.Ru» 16 мая. — «Ротор» ведь тоже боролся за важное место, победа позволяла команде остаться в премьер-лиге.
И здесь «Рубин» попал — волгоградцы молодцы, бились до конца и максимально осложнили задачу соперникам. По ходу сезона «Рубин» очень здорово стартовал, но в ответственных играх не набирал очки. Именно в подобных важных матчах, где действительно нужно выигрывать, команда пока испытывает проблемы».
«Рубин» набрал 53 очка, занял четвертое место в чемпионате России и сыграет в отборочном турнире Лиги конференций.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/16/n_15985454.shtml
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