Деменко считает, что «Рубин» испытывает проблемы в ответственных матчах

ывший игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил игру «Рубина» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:1).

«В том, что «Рубин» потерял очки с «Ротором», в какой-то степени, наверное, сыграла роль уверенность казанцев в успехе, либо ответственность, — цитирует Деменко «Газета.Ru» 16 мая. — «Ротор» ведь тоже боролся за важное место, победа позволяла команде остаться в премьер-лиге.

И здесь «Рубин» попал — волгоградцы молодцы, бились до конца и максимально осложнили задачу соперникам. По ходу сезона «Рубин» очень здорово стартовал, но в ответственных играх не набирал очки. Именно в подобных важных матчах, где действительно нужно выигрывать, команда пока испытывает проблемы».

«Рубин» набрал 53 очка, занял четвертое место в чемпионате России и сыграет в отборочном турнире Лиги конференций.