Деменко считает, что матч «Спартак» — «Сочи» покажет, на что способны команды

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи». Ранее футболист также выступал за сочинскую «Жемчужину».

«Обе команды показывают довольно симпатичный футбол, не боятся играть комбинационно в атаку, если позволяет ситуация. Пока трудно сказать, насколько они готовы к решению больших задач, все-таки первые победы одерживались во многом на кураже, с соперниками или уступающими, или равными по классу. Во многом воскресный матч покажет, на что способны эти команды. И эта встреча выглядит совершенно непредсказуемой, на три результата. Многое будет зависеть от того, кто меньше ошибется в обороне и лучше реализует свои моменты в атаке», — цитируют «Известия» Деменко.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится в воскресенье, 14 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.