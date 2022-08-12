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Деменко считает, что матч «Спартак» — «Сочи» покажет, на что способны команды

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи». Ранее футболист также выступал за сочинскую «Жемчужину».

«Обе команды показывают довольно симпатичный футбол, не боятся играть комбинационно в атаку, если позволяет ситуация. Пока трудно сказать, насколько они готовы к решению больших задач, все-таки первые победы одерживались во многом на кураже, с соперниками или уступающими, или равными по классу. Во многом воскресный матч покажет, на что способны эти команды. И эта встреча выглядит совершенно непредсказуемой, на три результата. Многое будет зависеть от того, кто меньше ошибется в обороне и лучше реализует свои моменты в атаке», — цитируют «Известия» Деменко.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится в воскресенье, 14 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1378397/aleksei-fomin/zarodit-intrizhku-pervaia-chetverka-rpl-provedet-ochnye-matchi
Максим Деменко
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Спартак – Сочи
 - : -
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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Краснодар

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