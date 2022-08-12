Сутормин верит, что у Федотова все получится в ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перед матчем 5-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что не удивился удачном старту красно-синих в сезоне под руководством нового тренера Владимира Федтова. Ранее футболист работал со специалистом в «Оренбурге»

«Не удивился такому удачному началу работы Федотова в ЦСКА. Я очень хорошо знаю тренерские и человеческие качества Владимира Валентиновича. При нем дебютировал в РПЛ, закрепился там, получил предложение от «Зенита». Поэтому верю, что у него все получится. ЦСКА показывает хороший футбол», — цитируют «Известия» Сутормина.

«Зенит» в матче 5-го тура РПЛ примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-синие с 10 баллами располагаются на первой позиции.