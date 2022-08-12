Силкин рассказал, за счет чего «Динамо» может обыграть «Краснодар»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых против «Краснодара» в 5-м туре чемпионата России.

«Краснодар» почти всегда держит свою линию, стараясь играть комбинационно в любом составе, контролировать мяч. В результате даже весенний отъезд легионеров и иностранного тренерского штаба не сказался. Потому что и ребята из «Краснодара-2» и молодежного состава, и пришедший из второй команды главный тренер Александр Сторожук тоже играли по этой системе, им не пришлось долго адаптироваться к основному составу, надо было только привыкнуть к уровню РПЛ. Так что «Динамо» будет непросто в предстоящем туре, но мастерство и полученное усиление состава должны помочь им сыграть на должном уровне и добиться победы», — цитируют «Известия» Силкина.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.