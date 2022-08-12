Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:26

Силкин рассказал, за счет чего «Динамо» может обыграть «Краснодар»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых против «Краснодара» в 5-м туре чемпионата России.

«Краснодар» почти всегда держит свою линию, стараясь играть комбинационно в любом составе, контролировать мяч. В результате даже весенний отъезд легионеров и иностранного тренерского штаба не сказался. Потому что и ребята из «Краснодара-2» и молодежного состава, и пришедший из второй команды главный тренер Александр Сторожук тоже играли по этой системе, им не пришлось долго адаптироваться к основному составу, надо было только привыкнуть к уровню РПЛ. Так что «Динамо» будет непросто в предстоящем туре, но мастерство и полученное усиление состава должны помочь им сыграть на должном уровне и добиться победы», — цитируют «Известия» Силкина.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1378397/aleksei-fomin/zarodit-intrizhku-pervaia-chetverka-rpl-provedet-ochnye-matchi
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Деменко считает, что матч «Спартак» — «Сочи» покажет, на что способны команды
Сутормин верит, что у Федотова все получится в ЦСКА
Наумов — о «Локомотиве»: «Команда к сезону не готова!»
«Зенит» уже пять лет унижает московские команды дома. Остановит ли его ЦСКА?
«Зениту» нельзя показывать слабость. Почему победа над ЦСКА обязательна
С ЦСКА «Зенит» наконец-то выложится на максимум. У Федотова — идеальный шанс вернуть интригу в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что матч «Спартак» — «Сочи» покажет, на что способны команды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости