«Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов

«Крылья Советов» на своем поле проиграли «Ростову» в матче 2-го тура РПЛ — 1:3.

44-я минута. Солдатенков (автогол) — 0:1

62-я минута. Голенков — 0:2

65-я минута. Орозко — 1:2

73-я минута. Лангович — 1:3

«Ростов» (4 очка) возглавил таблицу РПЛ после стартового матча второго тура. «Крылья» потерпели второе поражение на старте сезона и идут последними в турнирной таблице.

В следующих матчах команды сыграют в групповом турнире FONBET Кубка России — «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а самарцы 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».