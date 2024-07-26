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Сегодня, 19:58

«Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Крылья Советов» — «Ростов».
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на своем поле проиграли «Ростову» в матче 2-го тура РПЛ — 1:3.

44-я минута. Солдатенков (автогол) — 0:1

62-я минута. Голенков — 0:2

65-я минута. Орозко — 1:2

73-я минута. Лангович — 1:3

«Ростов» (4 очка) возглавил таблицу РПЛ после стартового матча второго тура. «Крылья» потерпели второе поражение на старте сезона и идут последними в турнирной таблице.

В следующих матчах команды сыграют в групповом турнире FONBET Кубка России — «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а самарцы 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
26 июл, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:3
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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«Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов», самарцы потерпели второе поражение подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Максим Глушенков

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Зенит

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Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

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Алексей Батраков

Локомотив

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
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