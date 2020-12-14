Экс-полузащитник «Краснодара» и «Спартака» прокомментировал для «СЭ» работу арбитров в матче между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мы посмотрели объективную ситуацию, все повторы. Есть определенные недопонимания, например, не назначенный пенальти в ворота «Сочи». Судья там ошибся, и не понятно, почему он не просматривал ВАР в том эпизоде.

— Мог ли резервный судья как-то понизить градус игры? Например, услышав перепалку Тедеско и Бородина перед перерывом, показать желтые карточки обоим тренерам, а не только Доменико?

— Это все было на эмоциях, так что трудно тут искать виноватых. Но, хочу сказать, что в любые времена были потасовки в подтрибунном помещении, даже более сильные, чем мы видели после матча. Почему сейчас это так обсуждается — мне не понятно, лучше бы говорили об игре. Конечно, правильно сказали, что после игры главный арбитр должен был как-то развести команды, чтобы не возникало вот таких казусов. Тренер должен общаться с тренером, а футболисты — с футболистами.

— Такие результативные ошибки происходят не первый раз и именно со «Спартаком» в матче против «Сочи». Как это объяснить?

— Арбитры могут ошибаться. Единственное, болельщики должны понимать, за что ставится пенальти — что является игрой рукой, а что нет. Сейчас никто ничего не понимает, нужна конкретная трактовка правил. А то что эта ошибка именно против «Спартака» именно в матче с «Сочи» — случайность, есть же моменты где ошибаются в пользу «Спартака», но никто об этом не говорит.

После 18-и туров «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице (35 очков), «Сочи» — на шестом (30 баллов).

(Владимир Пушкарев)