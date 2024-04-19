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Сегодня, 21:40

Деменко назвал заслуженной победу «Краснодара» над «Факелом»

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «быков» над «Факелом» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Изначально понимал, что «Факел» может и умеет бороться, и что матч будет непростым. Но «Краснодар» смог показать свою игру, он смотрелся гораздо лучше. Была очень важна победа, чего они и смогли добиться, так еще и выиграли уверенно. Контроль мяча у команды был хороший. Да, пока команда долго не могла забить, приходилось нервничать, но как только «Краснодар» забил, так игра сразу и успокоилась. Так что сегодня была заслуженная победа «Краснодара», сказал Деменко «СЭ».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Факел» располагается на 11-й строчке (26 очков). Воронежцы потерпели третье поражение подряд.

(Денис Сафронов)

Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Динамо

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П
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Максим Глушенков

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Динамо

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