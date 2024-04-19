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Агент Сафонов удивлен информации об интересе «Манчестер Сити» и «Челси» к Пиняеву

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев может перейти в европейский клуб.

Ранее сообщалось о том, что 19-летнего россиянина хотят подписать «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

«Немного удивлен этой информацией. Сомневаюсь, что Пиняев в данный момент потянет такой уровень. Всем известно, какая в АПЛ интенсивность футбола, какой объем работы проделывают футболисты, какие атлеты играют», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Пиняев провел 31 матч за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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