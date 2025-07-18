«Динамо» — «Балтика»: во сколько начало и где смотреть матч РПЛ

«Динамо» и «Балтика» сыграют в матче-открытии чемпионата России-2025/26 в пятницу, 18 июля, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

18 июля 2025, 20:30. ВТБ Арена (Москва)

Игру «Динамо» — «Балтика» в прямом эфире будут показывать телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется за полчаса до стартового свистка. Также ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Балтика» также доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Динамо» в сезоне РПЛ-2024/25 заняло пятое место с 56 очками в 30 турах. «Балтика» — победитель первой лиги, калининградцы набрали 64 очка в 34 матчах и за год вернулись в премьер-лигу.