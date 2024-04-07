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Сегодня, 15:03

Давыдов считает, что Абаскаля отправят в отставку в случае поражения «Спартака» от «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля могут уволить, если команда проиграет «Динамо» в 23-м туре РПЛ.

«Две команды «барахлят» в весенней части чемпионата. Тут тяжело определить фаворита, это вечное дерби. Надеюсь, победит «Спартак». О настрое в таких матчах речи не идет. Если «Спартак» проиграет, будет ли уволен Абаскаль? Я думаю, что да. Уверен, кандидатура на замену уже найдена. Если «Спартак» проиграет, то вопрос: «Как проиграет?» Если Абаскаля не уволят, то это будет издевательством», — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 7 апреля на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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