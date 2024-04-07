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Мостовой: «По-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля, это даже не обсуждается»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями в преддверии матча 23 тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

«В сегодняшнем дерби, на мой взгляд, явного фаворита нет. Обе команды в последнее время выглядят нестабильно. Возможно, если бы не крупное поражение «Ростову», «Динамо» было бы поспокойнее и у них было бы больше шансов сегодня», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он заявил, что Марцел Личка более сильный тренер, чем Гильермо Абаскаль.

«Считаю ли я, что по-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля? Конечно, да. Это даже не обсуждается. Посмотрите, сколько и как Личка работал перед тем, как возглавить «Динамо». Он в России провел много времени, добился того, чтобы о нем заговорили, чтобы позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Абаскаля», — добавил Мостовой.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. «Спартак» идет шестым с 32 баллами.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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Спартак

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