«Зенит» сыграет с «Балтикой» в рамках 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Балтика» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

По итогам 22-х туров премьер-лиги сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице с 41 очком. Команда из Калининграда набрала 17 баллов и располагается на 15-й строчке чемпионата России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде