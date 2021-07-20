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Бородюк раскритиковал Обухова, который заявил, что ему кололи инъекции перед матчами

15:02
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на слова Владимира Обухова, который заявил, что во время выступления за автозаводцев медицинский штаб клуба перед матчами делал игрокам инъекции и давал таблетки.

«Я с ним не работал и не знаю его. Когда я стал работать, то этого игрока не было в команде. А то, что он говорит в адрес «Торпедо», является полным безобразием. Такого нельзя допускать», — сказал Бородюк «СЭ».

О происшедшем футболист рассказал в интервью «Евроставке». В понедельник Международная федерация футбола объявила о дисквалификации Обухова на полгода за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов). Проба у игрока была взята в 2013 году.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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