Бородюк раскритиковал Обухова, который заявил, что ему кололи инъекции перед матчами

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на слова Владимира Обухова, который заявил, что во время выступления за автозаводцев медицинский штаб клуба перед матчами делал игрокам инъекции и давал таблетки.

«Я с ним не работал и не знаю его. Когда я стал работать, то этого игрока не было в команде. А то, что он говорит в адрес «Торпедо», является полным безобразием. Такого нельзя допускать», — сказал Бородюк «СЭ».

О происшедшем футболист рассказал в интервью «Евроставке». В понедельник Международная федерация футбола объявила о дисквалификации Обухова на полгода за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов). Проба у игрока была взята в 2013 году.

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