Бывший игрок «Торпедо» Денис Бояринцев отреагировал на слова Владимира Обухова, который заявил, что во время выступления за автозаводцев медицинский штаб клуба перед матчами делал игрокам инъекции и давал таблетки.

«Что-то нам давали, но мы же сдавали допинг-тесты. И никаких проблем не возникало. В спортивных командах это нормально. В то время я уже был достаточно опытный игрок. Сильному это не надо, а слабому не поможет. Да, я помню, что были какие-то медицинские моменты. Но еще раз хочу подчеркнуть, что после многих матчей приезжала комиссия, которая брала пробы. И вряд ли медицинский штаб будет делать какие-то неправильные вещи. А главная мысль: вряд ли доктор профессиональной команды будет идти против себя. В «Торпедо» работали профессионалы», — сказал Бояринцев «СЭ».

В понедельник Международная федерация футбола объявила о дисквалификации Обухова на полгода за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов). Проба у игрока была взята в 2013 году.