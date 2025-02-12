Юрченко: «Селихов в хорошем состоянии, готовит себя к новой команде»

Бывший голкипер «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал уход вратаря Александра Селихова из «Спартака» на правах свободного агента.

«Селихов в хорошем состоянии, готовит себя к новой команде. Не знаю, какая была причина его ухода из «Спартака». Удивлен, что красно-белые отпустили такого сильного вратаря и не продлили с ним контракт. Селихов, как минимум, входит в топ-5 лучших вратарей в России.

Где Селихов продолжит карьеру? Этот вопрос мы с ним не обсуждали. Моя задача была поддержать Александра в форме, чтобы он получал полноценную нагрузку и был в тонусе», — цитирует «РБ Спорт» Юрченко.