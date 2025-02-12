Юрченко: «Селихов в хорошем состоянии, готовит себя к новой команде»
Бывший голкипер «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал уход вратаря Александра Селихова из «Спартака» на правах свободного агента.
«Селихов в хорошем состоянии, готовит себя к новой команде. Не знаю, какая была причина его ухода из «Спартака». Удивлен, что красно-белые отпустили такого сильного вратаря и не продлили с ним контракт. Селихов, как минимум, входит в топ-5 лучших вратарей в России.
Где Селихов продолжит карьеру? Этот вопрос мы с ним не обсуждали. Моя задача была поддержать Александра в форме, чтобы он получал полноценную нагрузку и был в тонусе», — цитирует «РБ Спорт» Юрченко.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
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|66
|
3
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|11
|5
|54-39
|53
|
4
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|30
|15
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|8
|47-39
|52
|
5
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|30
|15
|6
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|51
|
6
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|13
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|38-21
|46
|
7
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|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
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|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
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|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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