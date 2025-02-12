Овчинников — о подписании «Спартаком» Гарсии и Солари: «Вообще не вижу целесообразности в таких тратах»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал подписание «Спартаком» нападающего Ливайя Гарсии и полузащитника Пабло Солари.

«Вообще не вижу целесообразности в таких тратах. Но на этом кто-то зарабатывает, агенты получают. Сделка для кого-то очень выгодная. В этих трансферах все — неспортивное и спортивное. Это же «Спартак». Там есть руководство, которое любыми способами хочет стать чемпионом. Денег там, как у дурака махорки. Сижу — курю, называется. Запасайтесь ведром попкорна, будем смотреть, как миллионщики потащат «Спартак» к чемпионству.

Не понимаю, почему финансовая сторона медали вообще всплывает? Почему ее выпячивают? Это же информация от клубов уходит. Зачем они народ раздражают?! Они вообще эту жизнь не понимают? Не в налоговой тут точно дело. Почему бизнесмены не орут на каждом углу о своих сделках? Но почему-то спортивный бизнес весь вылезает. Вот будет бегать футболист за 20 миллионов, а на него посмотрят, он и на пятерку не тянет. Я противник объявления цен. Делайте тише», — цитирует Legalbet Овчинникова.