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Колыванов: «Динамо» надо задуматься о том, что случилось на Зимнем кубке РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результаты бело-голубых на Зимнем Кубке РПЛ. Команда Марцела Лички проиграла «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (0:1) и «Ростову» (0:4).

«Дело же не только в Тюкавине, не один ведь он должен забивать. Есть Гладышев, Макаров, Нгамале, плюс все остальные. Да и моменты были, обстучали же все штанги. Но конкретики нет — самое страшное, когда ты один, второй, третий момент создаешь, но не забиваешь. Тогда и моральный дух падает, и настроение, и эмоциональный фон абсолютно другой. Может быть, забили бы один — и тогда начало бы все залетать.

Ты приезжаешь на такой турнир серьезный, с топовыми командами, и не можешь выходить, спустя рукава... Тем более некоторым игрокам надо доказывать свою состоятельность. И на поле выходить совсем с другим настроением. А с «Ростовом» вышли и десять минут не знали, что делать — их прижали, как детей. Так что надо задуматься о том, что случилось. Может быть, кто-то переоценил свои возможности», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

Источник: «РБ Спорт»
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Игорь Колыванов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
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 4
П
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 4
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