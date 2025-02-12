Колыванов: «Динамо» надо задуматься о том, что случилось на Зимнем кубке РПЛ»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результаты бело-голубых на Зимнем Кубке РПЛ. Команда Марцела Лички проиграла «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (0:1) и «Ростову» (0:4).

«Дело же не только в Тюкавине, не один ведь он должен забивать. Есть Гладышев, Макаров, Нгамале, плюс все остальные. Да и моменты были, обстучали же все штанги. Но конкретики нет — самое страшное, когда ты один, второй, третий момент создаешь, но не забиваешь. Тогда и моральный дух падает, и настроение, и эмоциональный фон абсолютно другой. Может быть, забили бы один — и тогда начало бы все залетать.

Ты приезжаешь на такой турнир серьезный, с топовыми командами, и не можешь выходить, спустя рукава... Тем более некоторым игрокам надо доказывать свою состоятельность. И на поле выходить совсем с другим настроением. А с «Ростовом» вышли и десять минут не знали, что делать — их прижали, как детей. Так что надо задуматься о том, что случилось. Может быть, кто-то переоценил свои возможности», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.