Кафельников — о поражениях «Рубина» и «Сочи»: «Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках»
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о провале российских клубов в Лиге конференций.
«Я уже миллион раз говорил, что нужно убрать лимит на легионеров. Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках. Наши лоботрясы сразу заиграют. Зачем платить кому попало по 2 миллиона евро? За то, как они играют, они максимум должны получать 200 тысяч», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Сочи» в серии послематчевых пенальти проиграл «Партизану». «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву». Таким образом, российские клубы завершили выступление в Лиге конференций.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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