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Кафельников — о поражениях «Рубина» и «Сочи»: «Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках»

17:15
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, -
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, -
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о провале российских клубов в Лиге конференций.

«Я уже миллион раз говорил, что нужно убрать лимит на легионеров. Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках. Наши лоботрясы сразу заиграют. Зачем платить кому попало по 2 миллиона евро? За то, как они играют, они максимум должны получать 200 тысяч», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Сочи» в серии послематчевых пенальти проиграл «Партизану». «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву». Таким образом, российские клубы завершили выступление в Лиге конференций.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

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