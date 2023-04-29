Дарья Карпина — о судействе: «Украли у «Ростова» победу. Но было понятно, что так будет»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковала судейство в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Дарья опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с матча и добавила многоточие.

В комментариях жена Карпина обсудила с подписчиками итоги матча. На смс подписчицы «Такую ПОБЕДУ — УКРАЛИ», Дарья ответила: «Именно украли. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть))».

Также она писала: «Тут не игра, тут судейство...», «Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени... все как мы любим».

Комментарии Дарьи Карпиной. Фото Telegram

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».