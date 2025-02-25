Гинер: «Бог Чалову судья. Сказал ему: «Тебе агенты скажут, как с женой жить и с мамой разговаривать»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал детали диалога с бывшим нападающим армейцев Федором Чаловым.

«Я говорил: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать». Бог ему судья. Я понимаю, когда у нас покупали английские, немецкие, итальянские, испанские клубы — и ребята шли, да, они шли на повышение. Федя пошел на самое большое повышение, которое может случиться. Вот он поехал в ПАОК. Бог ему судья, и на здоровье», — сказал Гинер в сериале «Мама, мы — ЦСКА!».

26-летний Чалов в августе 2024 года перешел в ПАОК, подписав трехлетний контракт. В этом сезоне форвард провел за греческий клуб 33 матча, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.