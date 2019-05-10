Данни вернулся в Санкт-Петербург отпраздновать чемпионство "Зенита"

Бывший капитан "Зенита" Данни вернулся в Санкт-Петербург, сообщает 78.ru. 35-летний португалец примет участие в фан-променаде в честь чемпионства команды. Перед началом матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА​ Данни проведет фотосессию для фанатов.

– Я рад, это был хороший сезон. У меня в "Зените" много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами, – сказал футболист.

Данни защищал цвета "Зенита" с 2008 по 2017 год, трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Суперкубок УЕФА-2008, забив победный мяч в ворота "Манчестер Юнайтед" (2:1). В настоящее время он защищает цвета "Маритиму".