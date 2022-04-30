Данни отреагировал на чемпионство «Зенита»: «Я расстроен, что команда не может играть в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни прокомментировал «СЭ» победу петербургской команды в чемпионате России.

«Я так счастлив за «Зенит», что питерцы стали снова чемпионами, — сказал Данни «СЭ». — Сине-бело-голубые — лучшая команда в России, безусловно. Я рад, что поддерживаю эту команду. И, конечно, я расстроен, что теперь они не могут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это не политика, а футбол! Но я надеюсь, что скоро они вернутся в Лигу чемпионов. Поздравляю «Зенит»!»

«Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура и досрочно завоевал титул — в четвертый раз подряд и восьмой в истории России.