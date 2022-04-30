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Данни отреагировал на чемпионство «Зенита»: «Я расстроен, что команда не может играть в Лиге чемпионов»

Данни надеется, что «Зенит» скоро вернется в Лигу чемпионов
Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Зенита» Данни прокомментировал «СЭ» победу петербургской команды в чемпионате России.

«Я так счастлив за «Зенит», что питерцы стали снова чемпионами, — сказал Данни «СЭ». — Сине-бело-голубые — лучшая команда в России, безусловно. Я рад, что поддерживаю эту команду. И, конечно, я расстроен, что теперь они не могут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это не политика, а футбол! Но я надеюсь, что скоро они вернутся в Лигу чемпионов. Поздравляю «Зенит»!»

«Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура и досрочно завоевал титул — в четвертый раз подряд и восьмой в истории России.

Мигель Данни
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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