Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Питерцы досрочно стали чемпионами России.

«Четвертое чемпионство «Зенита» нельзя воспринимать как добро или зло, это данность, — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Он в последние четыре года — сильнейший. Хотите что-то изменить — лучше тренируйтесь и играйте. «Зенит» среди остальных выделяется стабильностью состава и игры, даже при том, что состав меняется. Все равно для российского чемпионата питерцы показывают высокий уровень игры. Более того, они еще и позволяют себе брать, так скажем, выходные. Играют не всегда в полную силу. При этом они досрочно выигрывают чемпионат. Поздравляю клуб с очередным чемпионством, надо нацеливаться на пятое».

«Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.