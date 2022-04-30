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Широков — о чемпионстве «Зенита»: «Надо нацеливаться на пятое»

Роман Широков заявил, что «Зениту» надо нацеливаться на пятое чемпионство подряд
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Питерцы досрочно стали чемпионами России.

«Четвертое чемпионство «Зенита» нельзя воспринимать как добро или зло, это данность, — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Он в последние четыре года — сильнейший. Хотите что-то изменить — лучше тренируйтесь и играйте. «Зенит» среди остальных выделяется стабильностью состава и игры, даже при том, что состав меняется. Все равно для российского чемпионата питерцы показывают высокий уровень игры. Более того, они еще и позволяют себе брать, так скажем, выходные. Играют не всегда в полную силу. При этом они досрочно выигрывают чемпионат. Поздравляю клуб с очередным чемпионством, надо нацеливаться на пятое».

«Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.

Роман Широков
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
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Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Крылья Советов

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Краснодар

 6
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