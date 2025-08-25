Лесовой — о результатах «Пари НН»: «Психологическое состояние последнюю неделю было получше, потому что добыли две победы»

Полузащитник «Пари НН» Даниил Лесовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о перспективах команды.

— Приятно было вернуться на «ВТБ Арену», но непривычно в роли гостя, конечно. А так ощущения приятные. Хорошее время было у меня здесь, моментами.

— Как выбираться из нижней части таблицы?

— Психологическое состояние последнюю неделю, скажем так, было получше, потому что добыли две победы (над «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». — Прим. «СЭ»). В матче с московским «Динамо» настраивались на победу, но результат на табло (поражение со счетом 0:3. — Прим. «СЭ»).

После 6-го тура команда занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав 3 очка.