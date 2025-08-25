Солари: «Футболисты «Спартака» верят в Станковича»

Нападающий «Спартака» Пабло Солари рассказал, что команда верит в главного тренера Деяна Станковича.

«Мы верим в Деяна Станковича. Нам нравится с ним работать», — цитирует игрока ТАСС.

«Спартак» после шести туров РПЛ набрал 8 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ.