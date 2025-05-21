Фомин — о Гусеве: «Комфортно с ним работать. Что будет дальше, вопрос к руководству»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с исполняющим обязанности главного тренера клуба Роланом Гусевым.

«Мне комфортно работать с этим штабом. Что будет дальше, вопрос к руководству. Что именно поменял Гусев? Не хотелось бы сейчас говорить, но перемены есть», — сказал Фомин «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. В тот же день временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

После 29 туров москвичи с 56 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.