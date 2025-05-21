Фомин — о принципиальности матча против «Краснодара»: «В чемпионской гонке я за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в разговоре с «СЭ» поделился настроем на предстоящую игру 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Вы же помните последний матч прошлого сезона, поэтому и такая принципиальность. Будет дополнительный настрой, и надеюсь, что еще будут шансы на медали. Все будет зависеть от нас в этом матче, постараемся победить. За кого я в чемпионской гонке? За «Динамо», — сказал Фомин «СЭ».

После 29 туров москвичи с 56 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«Краснодар» идет первым с 64 баллами.