Защитника «Зенита» Мимовича вызвали в молодежную сборную Сербии

«Зенит» объявил о вызове в молодежную сборную Сербии защитника Огнена Мимовича.

Национальная команда проведет два домашних товарищеских матча: против Болгарии (31 мая) и Греции (4 июня).

20-летний правый защитник в сезоне-2024/25 провел за «Зенит» 4 матча в РПЛ и 2 — в FONBET Кубке России. Мимович выступает за санкт-петербургский клуб на правах аренды — он принадлежит турецкому «Фенербахче».

За молодежную сборную Сербии футболист сыграл 4 раза, также провел 2 матча за основную сборную Сербии.